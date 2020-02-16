Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse: "Galatasaray'ı düşünmedim, bu hafta..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse: 'Galatasaray'ı düşünmedim, bu hafta...' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse: "Galatasaray'ı düşünmedim, bu hafta..."

54 dakika önce

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Max Kruse açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse:

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Max Kruse açıklamalarda bulundu.


"BÖYLE DEVAM ETTİREMEYİZ"


Kötü performans sergilediklerini vurgulayan Kruse, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.


"DERBİYİ DÜŞÜNEMEDİM"


Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı


Galatasaray, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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