Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti

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Yeni transfer Kim Min-Jae'ye Mesut Özil'den tam not. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut, Güney Kore basınına demeç verdi. Ajans spor'un aktardığı haberde; Güney Koreli spor gazetecisi Hyung Seo kaynak gösterildi. Mesut Özil, Kim'i 'Sergio Ramos'a benzetti.

"ÇOK ZEKİ"

Mesut, yeni transfer için "Kim, sert mücadele etmesine rağmen sakin kalabilen, çok zeki bir oyuncu. Bana eski takım arkadaşım Sergio Ramos'u hatırlattı" ifadelerini kullandı.