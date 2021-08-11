Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!

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Fenerbahçe'nin yıldızsız logo kullanma talebi TFF tarafından kabul edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

ESKİ LOGO YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.