Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı

Fenerbahçe ile ayrılma aşamasına gelen Gökhan Gönül, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaştı. Sarı-Lacivertliler, 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan'ın opsiyonunu kullanmama kararı aldı, bu durum kendisine iletildi. Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.

ADANA DEMİR DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.

22 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST

36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı. Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fener ve Gençlerbirliği forması giydi.