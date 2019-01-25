Fenerbahçe O İsimle Anlaştı
1 saat önce
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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