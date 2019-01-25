Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe O İsimle Anlaştı

Fenerbahçe O İsimle Anlaştı

1 saat önce

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe O İsimle Anlaştı, System.String[]
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaştığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Chelsea, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyesporlu Futbolcular, Soyunma Odasında Ölüm Haberi Aldı Ümraniye Maçı Sonrası Fenerbahçeli Taraftarlar Tesislere Gitti: Bu Kadar mı Zor Bir Topu Kaleye Sokmak

Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:55:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe O İsimle Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]