Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek

Fenerbahçe Kulübü, maddi kriz nedeniyle basketbol takımıyla ilgili önemli kararlar aldı. Sarı-lacivertli yönetim, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'a dönen Zeljko Obradovic ile yolları ayıracak.

KOLTUK JASIKEVICIUS'UN OLACAK

Sözcü'nün haberine göre; efsane antrenörün salgın krizinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönerek bir basın toplantısı yapıp veda edeceği öğrenildi. Senelik yaklaşık 3 milyon Euro ücret alan Sırp koçtan önemli tasarruf elde edecek olan Fener, basketbolu Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'a emanet etmeyi planlıyor.

ROTA ALTYAPIYA

10 milyon euroyu aşmayacak bir takım bütçesi oluşturmayı planlayan yönetim, yüksek yıllık ücret alan isimlerle yolları ayıracak. Fenerbahçe Beko, 30 milyon euroluk bütçeyle Avrupa'nın en pahalı takımlarından biri. Erkek basketbol dışındaki diğer amatör branşlarda harcama bütçesi daha da kısılacak ve altyapı destekli oyuncularla mücadele edilecek.