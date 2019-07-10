Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı

47 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Futbol, Spor
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı transfer etti Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:28:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]