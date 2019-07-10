Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı
47 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:41 Kaynak: AA
, futbol altyapısından yetiştirdiği Okan Turp ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genç
futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı transfer etti Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı