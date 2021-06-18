Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha için ilk hedef Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu.

YÖNETİM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; orta saha transferi Fenerbahçe'nin öncelikleri arasında değildi ancak Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan taliplerin çıkması, Sosa'nın ise ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim şimdiden hazırlıklara başladı. İlk aday olarak da Okay Yokuşlu belirlendi.

EURO 2020'NİN BİTMESİ BEKLENİYOR

27 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler şimdilik beklemede. Yönetim, şu anda Milli Takım ile EURO 2020'de ter döken yıldız futbolcunun ilgisinin dağılmaması adına kendisiyle görüşmek için turnuva sonrasını bekliyor.

PAZARLIK 4 MİLYON EURO İLE AÇILACAK

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile görüşmelere ise kısa sürede başlamayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da İrfan satılırsa buradan gelecek paranın bir bölümü ile başarılı oyuncunun bonservisinin alınması muhtemel. Sarı-Lacivertlilerin pazarlık masasına 4 milyon euroluk teklifle oturması bekleniyor. Yabancı futbolcu kuralındaki değişiklik, Okay'ın yıllardır Avrupa tecrübesinin olması ve kalitesi; yıldız futbolcunun 1 numaralı hedef olmasını sağladı.