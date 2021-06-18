Üye Girişi
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor

18.06.2021 17:02
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor, System.String[]

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılması gündemde olan İrfan Can ve Ozan'ın boşluğunu Okay Yokuşlu ile dolduracak. İki futbolcudan gelen bonservis ücretinin bir kısmını milli yıldıza harcamayı planlayan Kanarya, Celta Vigo'ya kapıyı 4 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha için ilk hedef Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu.

YÖNETİM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; orta saha transferi Fenerbahçe'nin öncelikleri arasında değildi ancak Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan taliplerin çıkması, Sosa'nın ise ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim şimdiden hazırlıklara başladı. İlk aday olarak da Okay Yokuşlu belirlendi.

EURO 2020'NİN BİTMESİ BEKLENİYOR

27 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler şimdilik beklemede. Yönetim, şu anda Milli Takım ile EURO 2020'de ter döken yıldız futbolcunun ilgisinin dağılmaması adına kendisiyle görüşmek için turnuva sonrasını bekliyor.

PAZARLIK 4 MİLYON EURO İLE AÇILACAK

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile görüşmelere ise kısa sürede başlamayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da İrfan satılırsa buradan gelecek paranın bir bölümü ile başarılı oyuncunun bonservisinin alınması muhtemel. Sarı-Lacivertlilerin pazarlık masasına 4 milyon euroluk teklifle oturması bekleniyor. Yabancı futbolcu kuralındaki değişiklik, Okay'ın yıllardır Avrupa tecrübesinin olması ve kalitesi; yıldız futbolcunun 1 numaralı hedef olmasını sağladı.

Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor

A Milli Futbol Takımı, Okay Yokuslu, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a 17:00 Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a "Dolandırıldım, hakkımı arıyorum" yazdı 75 yıl ceza aldığını duyan yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan hakime sitem etti: Pişman olursunuz 16:34 75 yıl ceza aldığını duyan yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan hakime sitem etti: Pişman olursunuz Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi 16:20 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Şiddetli yağışın ardından Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerine geldi 16:06 Şiddetli yağışın ardından Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerine geldi Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek 14:19 Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek

Son Dakika Haberleri
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
17:05 Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı
17:00 Savcılık takipsizlik kararı çıkardı, hakkını havada aradı! Paramotor'a "Dolandırıldım, hakkımı arıyorum" yazdı
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
16:19 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
16:14 A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek
16:05 Şiddetli yağışın ardından Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerine geldi
15:48 Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
15:29 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık         
16:34
A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek         
16:15
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı         
15:49
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı         
15:01
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement