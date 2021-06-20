Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak

Kimse bunu beklemiyordu! F.Bahçe'de seçim günü Aziz Yıldırım rüzgarı esecek

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'a sayılı günler kala eski başkan Aziz Yıldırım sürprizi yaşanıyor. Yıldırım'ın genel kurula katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

MALİ KONULARLA İLGİLİ KONUŞACAK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın kongreye gelerek bir konuşma yapacağı da gelen haberler arasında. Yıldırım'ın özellikle kendi dönemine ait mali konularla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.