Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Olimpia Milano Deplasmanında

Fenerbahçe Olimpia Milano Deplasmanında

46 dakika önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 29. haftasında İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 29. haftasında İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.45'te Mediolanum Forum'da İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 28 haftada sarı-lacivertliler 23 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Olimpia Milano 14 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 8. sırada bulunuyor.

14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olimpia Milano bugüne kadar Euroleague'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 10 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İtalyan ekibi ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'daki müsabakayı Fenerbahçe, 92-85'lik skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Fenerbahçe 83.9 sayı ortalamasıyla oynarken, Olimpia Milano ise 86.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Mike James 20.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

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