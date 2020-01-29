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Fenerbahçe olmadı, Konyaspor'a transfer oluyor! Aykut Kocaman'ın yeni yıldızı Robert Mak...
6 saat önce
Konyaspor, Rus ekiplerinden Zenit'in forması giyen 28 yaşındaki Slovak kanat oyuncusu Robert Mak ile büyük ölçüde anlaştı.
Konyaspor, Rus ekiplerinden Zenit'in forması giyen 28 yaşındaki Slovak kanat oyuncusu Robert Mak ile büyük ölçüde anlaştı. Slovak oyuncunun transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Mak, 2018'de Fenerbahçe'ye önerilmiş ancak transfer o zamanda gerçekleşmemişti. Sağ kanatta oynayan Mak, o dönem Yunanistan ekibi PAOK'ta kiralık olarak mücadele ediyordu.
Slovak futbolcu, geçen sene Zenit forması giyerken Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde rakip olmuştu. Kadıköy'deki maçta penaltı kaçıran Mak, Fenerbahçe için "Onlar Türkiye'nin en iyilerinden..." açıklamasında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:28
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