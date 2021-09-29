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Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena - Son Dakika

Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena

29.09.2021 19:57

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, önemli bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, önemli bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını söyledi.

Portekizli teknik adam Martins ve şu anda Olympiakos'ta forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Hücum oynamasını seven iki takımın karşı karşıya geleceğini belirten Martins, "Gruptaki en zor rakiple karşılaşacağız. Atmosferin çok sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi artırıyor. Üç puanın yanı sıra iyi bir oyunla sahadan ayrılmayı istiyoruz. Grupta dört takım var. Rekabet üst düzeyde." diye konuştu.

Her rakibi farklı değerlendirdiklerini aktaran Martins, yarın sarı-lacivertli takım karşısında iyi bir motivasyon ve oyunla kendilerini ispatlamak istediklerini kaydetti.

51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pareira ile olan dostluğuyla hakkındaki soruya, "Gerçekten de Vitor ile son derece iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de üst düzeyde. Yarın 1,5 saat için bu ortadan kalkacak." yanıtını verdi.

Basın toplantısından sonra neden antrenman yapmadıklarıyla ilgili soru üzerine Martins, "Arka arkaya maçlar yapıyoruz. Oyuncularımın iki gün dinlenmelerini istedim. Fenerbahçe'nin çimlerini tartışmıyoruz. Asla Vitor'a taktiğimizi kaptırmayız." ifadelerini kullandı.

Valbuena: "Sıra dışı bir atmosfer olacak"

Sarı-lacivertli takımda 2017-2019 yıllarında iki sezon forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, İstanbul'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Burada bulunmak son derece gurur verici. Çok iyi vakit geçirdim ama bunlar geçmişte kaldı. Artık Olympiakos'un galibiyeti için çaba harcıyorum. Gruptaki konumumuz açısından üç puana ihtiyacımız var. Maçın istediğimiz gibi bitmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Antrenörünle yarınki maç için özel bir görüşme yaptınız mı?" şeklindeki soru üzerine, şu görüşlerini aktardı:

"Galibiyeti isteyen bir takım olarak buraya geldik. 3 puanla başladık ve galip gelmeye devam ederek bu gruptan çıkmak istiyoruz. İki takımın da teknik direktörünün Portekizli olması enteresan. Portekizli teknik adamlar taktisyen yöneriyle bilinir. Teknik direktörümüze çok güveniyoruz. Savunması ve hücum gücü çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Unutmamamız gereken bir 12 numara var. Seyirci faktörünü de göz önünde bulunduruyoruz. Umuyorum her türlü engeli aşmış olarak soyunma odasına gideriz."

Arkadaşlarına Ülker Stadı'ndaki atmosfer hakkında bilgi verdiğini dile getiren Valbuena, "Sıradışı bir atmosfer olacağını, seyircinin böyle bir atmosfer oluşturmak için çabalayacağını arkadaşlarıma söyledim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Fransız futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarının kendisini tribüne çağırması halinde ne tepki vereceği sorusunu, "Tabii ki burada bulunmaktan çok mutluyum. Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. İki senedir eski takımlarımla karşılaşıyoruz. Yarın da en iyi şekilde cevap vereceğimden seyircinin şüphesi olmasın." şeklinde yanıtladı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena
Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Yunanistan, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Olympiakos maçına doğru - Pedro Martins / Valbuena - Son Dakika
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