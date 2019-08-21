Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe önce salonda, sonra sahada çalıştı
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Fenerbahçe önce salonda, sonra sahada çalıştı

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe önce salonda, sonra sahada çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışması yapıldı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
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