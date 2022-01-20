Fenerbahçe Sığlık Şamandırası önünde makine arızası yapan 274 metre uzunluğundaki boş tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pire'den Kavkaz'a seyrederken Fenerbahçe Sığlık Şamandırası önlerinde makine arızası yapan ERVIKEN isimli 274 metre boyunda boş vaziyetteki tanker, GTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-5 römorkörümüz ve KEGM-4 botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe önlerinde arızalanan tanker Ahırkapı'ya çekildi - Son Dakika