Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek, Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.