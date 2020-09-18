Fenerbahçe Opet: 2-3

Öte yandan karşılaşma öncesi Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncuların aileleri aracılığıyla hazırlanan bir anons videosu salonda gösterildi. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla seyircilerin yer almadığı maçta gösterilen video, turuncu beyazlılara duygulu anlar yaşattı.

Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu