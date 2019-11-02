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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet: 3-2

Fenerbahçe Opet: 3-2

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA, liderliğini sürdürüyorSalon: TVF Burhan Felek Voleybol SalonuHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet TopalEczacıbaşı VitrA: Kim, Ergül, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Lloyd, Hande, Buse.Fenerbahçe Opet: Eda, Naz, Robinson, Mihajlovic, Vargas, Bahar, Aylin (L), Beliz, Fatma.

Fenerbahçe Opet: 3-2, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA, liderliğini sürdürüyor

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Ergül, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Lloyd, Hande, Buse.

Fenerbahçe Opet: Eda, Naz, Robinson, Mihajlovic, Vargas, Bahar, Aylin (L), Beliz, Fatma.

Setler: 3-2 (23-25, 26-24, 25-19, 21-25, 15-12)

Süre: 131 dakika (30, 28, 28, 27, 18)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Opet'i 3 - 2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, namağlup unvanını sürdürdü.

Mücadelenin 1'inci setine Eczacıbaşı VitrA, genç orta oyuncu Yasemin Güveli'nin ortadan etkili oyunuyla iyi başlamasına rağmen, konuk ekip seti 25-23 önde tamamladı.

Konuk ekibin hücumlarına libero Simge Aköz'le başarılı bir şekilde direnç gösteren turuncu beyazlılar, Tijana Boskovic ve Natalia Pereira'nın akıllı hücumlarıyla başa baş giden 2'nci seti 26-24 kazandı.

Blok ve defanstaki etkili performansını sürdüren Eczacıbaşı VitrA ekibi, 7 blok sayısı elde ettiği 3'üncü seti 25-19 önde tamamladı.

Müthiş rallilere sahne olan dördüncü sette turuncu beyazlılar geriden gelerek iyi bir ivme yakalasa da Fenerbahçe seti 25-21 kazandı ve maçı tie-break setine taşıdı.

Son sette saha değişimine 8-6 önde giren ev sahibi ekip, oyunun dengesini ele geçirerek maçı 3-2 sonlandırdı ve böylece ligdeki liderliğini korudu.

Maçın en skorer ismi 36 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Eczacıbaşı VitrA toplamda 18 blok ve 11 servis sayısıyla oynadı.

Turuncu beyazlılar, karşılaşmaya 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Farkındayız" yazılı pankartla çıktı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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