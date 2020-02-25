Fenerbahçe Opet 3 evinde rahat kazandı

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein-Grothues, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Cansu Ayyıldız, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut)
Setler: 21-25, 25-20, 25-16, 25-18
Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27)