Fenerbahçe Opet 3 evinde rahat kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet 3 evinde rahat kazandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet 3 evinde rahat kazandı

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Selçuk GörmenFenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)Aydın Büyükşehir Belediyespor:...

Fenerbahçe Opet 3 evinde rahat kazandı, System.String[]

Salon: Burhan Felek


Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen


Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein-Grothues, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Cansu Ayyıldız, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut)


Setler: 21-25, 25-20, 25-16, 25-18


Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27)

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:51 
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