Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Yarı Final Maçına Çıkıyor
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley'e konuk olacak.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya
temsilcisi Imoco Volley'e konuk olacak.
Treviso kentindeki Palaverde'nin ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.
Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması ise 9 Nisan Salı günü Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:07 Kaynak: AA
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