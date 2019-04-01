Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Yarı Final Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Yarı Final Maçına Çıkıyor

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley'e konuk olacak.

Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Yarı Final Maçına Çıkıyor, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley'e konuk olacak.

Treviso kentindeki Palaverde'nin ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması ise 9 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:07 Kaynak: AA

voleybol, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak Fenerbahçe, Zapata Transferi İçin Harekete Geçti Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Yarı Final Maçına Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]