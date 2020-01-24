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Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta?
6 saat önce
Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Opet, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-0 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24
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