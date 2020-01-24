Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta?

6 saat önce

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta?, System.String[]

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.


Ligde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Opet, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-0 kazanmıştı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24 
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