Fenerbahçe Opet, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti
47 dakika önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:47 Kaynak: DHA
Opet Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz
'ü kadrosuna kattı. Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, geçen sezon Beşiktaş
forması giyen pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında başarılı pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı. Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz" denildi.
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