Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti
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Fenerbahçe Opet, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti

47 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Opet, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, geçen sezon Beşiktaş forması giyen pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında başarılı pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı. Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz" denildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:47 Kaynak: DHA
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