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Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak
7 saat önce
Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın sahasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın sahasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenildi. Budowlani ise ilk maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-1 mağlup etti.
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