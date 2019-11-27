Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın sahasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenildi. Budowlani ise ilk maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-1 mağlup etti.