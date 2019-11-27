Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak - Son Dakika Spor
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak
6 saat önce
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenildi. Budowlani ise ilk maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:23
Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!