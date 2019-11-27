Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak

6 saat önce

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak, System.String[]

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenildi. Budowlani ise ilk maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı Topluluğu, Burhan Felek, voleybol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:23 
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