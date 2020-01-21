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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani'ye konuk olacak
6 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Budowlani'yle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Budowlani'yle karşılaşacak.
Lodz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan üç maçında aldığı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.
Polonya temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-0 kazanmıştı.
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