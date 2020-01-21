Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani'ye konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani'ye konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani'ye konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Budowlani'yle karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani'ye konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Budowlani'yle karşılaşacak.

Lodz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan üç maçında aldığı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.

Polonya temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-0 kazanmıştı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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