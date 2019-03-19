Fenerbahçe Opet, Cev Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Çıktı
1 saat önce
İSTANBUL / DHAVoleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk eden Fenerbahçe Opet, setlerini 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 ve 15-8 tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve İtalyan ekibi karşısında iki set kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
İSTANBUL/ DHA
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk eden Fenerbahçe Opet
, setlerini 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 ve 15-8 tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve İtalyan ekibi karşısında iki set kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Sarı Melekler, yarı finalde ise bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile nisan ayında karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:44 Kaynak: DHA
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