Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Cev Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Çıktı

Fenerbahçe Opet, Cev Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Çıktı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAVoleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk eden Fenerbahçe Opet, setlerini 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 ve 15-8 tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve İtalyan ekibi karşısında iki set kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, Cev Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Çıktı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk eden Fenerbahçe Opet, setlerini 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 ve 15-8 tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve İtalyan ekibi karşısında iki set kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Sarı Melekler, yarı finalde ise bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile nisan ayında karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:44 Kaynak: DHA

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
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