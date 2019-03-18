Fenerbahçe Opet'e Sürpriz Ziyaret
23 dakika önce
Fenerbahçe Kulübünün voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Ayten Salih, sarı-lacivertli kadın voleybol takımını ziyaret etti.
Fenerbahçe
Kulübünün voleybol
ve basketbol
takımlarının kurulmasına öncülük eden Ayten Salih, sarı-lacivertli kadın voleybol takımını ziyaret etti.
Ayten Salih, Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı'nın yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanı izledi.
Antrenman öncesinde Fenerbahçe Opetli oyuncularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yapan Ayten Salih'e sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem
Dündar forma hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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