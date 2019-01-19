Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'e Zorlu Fikstür

Fenerbahçe Opet'e Zorlu Fikstür

1 saat önce

Fenerbahçe Opet, 20 Ocak Pazar günü Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında mücadele edeceği Vakıfbank karşılaşmasıyla zorlu maç programına giriyor.

Fenerbahçe Opet'e Zorlu Fikstür, System.String[]


Fenerbahçe Opet, 20 Ocak Pazar günü Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında mücadele edeceği Vakıfbank karşılaşmasıyla zorlu maç programına giriyor.

Avrupa Arenası'nda ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3'üncü haftasında 23 Ocak Çarşamba günü CSM Bucuresti'yi ağırlayacak olan Sarı Melekler, bu maçın ardından 27 Ocak Pazar günü ligde Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. Fenerbahçe Opet, zorlu Ocak ayı fikstürünü ise 30 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray derbisi ile kapatacak.

Sarı Melekler, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanla zorlu maç programı için hazırlıklarını sürdürdü. Zoran Terzic yönetiminde dün gerçekleşen antrenman 2 saat sürdü. Sarı-yacivertli oyuncular, idmanın ilk bölümünü takım kondisyoneri Vladimir Bankovic ile birlikte eğlenceli bir şekilde tamamladı. Ardından değişmeli olarak blok, defans, manşet ve servis çalışmaları gerçekleştirirken, antrenman maçla sona erdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevilla, Islam Slimani'yi Kadrosuna Katmak İstiyor Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel: Beşiktaş İtiraz Ederse Hükmen Mağlup Sayılacağız Loris Karius'tan Nicolas Isimat Mirin'e Övgü: Beşiktaş'a Katkı Sağlayacak Bir Kaliteye Sahip
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:56:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'e Zorlu Fikstür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]