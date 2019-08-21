Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesi uzatıldı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
Opet Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Eda Erdem
Dündar'ın sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanlığını üstlenen 32 yaşındaki orta oyuncusunun 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 2008-2009 sezonunda bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Eda Erdem Dündar'ın elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulanarak, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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