Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesi uzatıldı.

Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanlığını üstlenen 32 yaşındaki orta oyuncusunun 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 2008-2009 sezonunda bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Eda Erdem Dündar'ın elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulanarak, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Eda Erdem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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