Fenerbahçe Opet, Final İçin Sahaya Çıkıyor
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya
temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk mücadeleyi Imoco Volley 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe Opet, yarın 3-0 veya 3-1 kazanırsa finale çıkacak takımı belirlemek için altın set oynanacak. Diğer sonuçlarda İtalyan ekibi finale çıkacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:54 Kaynak: AA
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