Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Final İçin Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe Opet, Final İçin Sahaya Çıkıyor

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet, Final İçin Sahaya Çıkıyor, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk mücadeleyi Imoco Volley 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe Opet, yarın 3-0 veya 3-1 kazanırsa finale çıkacak takımı belirlemek için altın set oynanacak. Diğer sonuçlarda İtalyan ekibi finale çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:54 Kaynak: AA

İtalya, voleybol, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Maçında Çıkan Arbede Sonucu Küçük Çocuk Şoka Girdi Hasan Ali Kaldırım, Maç Sonunda İsyan Etti Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar Ahmet Çakar: VAR Ne İşe Yarar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Final İçin Sahaya Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]