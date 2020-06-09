Fenerbahçe Opet, iç ve dış transferde gaza bastı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Volei Alba Blaj forması giyen smaçör Bianka Busa ve Türk smaçör Cansu Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) kararıyla 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Opet'te gelecek sezonun planlaması yapıldı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Busa ve Çetin'in dış transferde renklere bağlandığı, altyapıdan ise Lila Şengün, Gülce Güçtekin ve Hilal Kocakara'nın A takıma dahil edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni isimleri renklerimize kattı. Yeni sezonda, geride bıraktığımız yıl Volei Alba Blaj'te forma giyen 1994 doğumlu genç Smaçör Bianka Buša ve 1993 doğumlu Smaçör Cansu Çetin, Fenerbahçe'mizin formasını giyecekler. Bianka Buša ve Cansu Çetin'e kulübümüze hoş geldiniz diyor; sporcularımıza başarılar diliyoruz. Ayrıca bu sezon altyapımızdan yetişen genç sporcularımıza daha fazla forma şansı verme kararıyla adımlar atan Takımımız, bu bağlamda da çalışmalarını tamamlamıştır.

Altyapımızda yetişen; 2002 doğumlu Pasör Lila Şengün ve 2002 doğumlu Libero Gülce Güçtekin ile 2. Lig Kadın Takımımızda Pasör mevkiinde görev yapan 2002 doğumlu Hilal Kocakara da A Takım kadromuzda yer alacaklardır. Fenerbahçemizin hedefleri doğrultusunda mücadele edecek tüm sporcularımıza sonsuz başarılar dileriz."