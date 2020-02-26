Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola maçı öncesi koronavirüs endişesini CEV'e iletti

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 11 Mart'ta deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Opet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili endişelerini Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) iletti.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İtalya temsilcisiyle oynanacak rövanş mücadelesi öncesi CEV ile iletişime geçildi.

İtalya'da son dönemde artan koronavirüs vakaları ve bundan birçok spor organizasyonunun etkilenmesi üzerine sarı-lacivertli kulübün yetkilileri CEV'e endişelerini bildirdi.

CEV'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu ve karşılaşmayla ilgili kararın en kısa sürede verileceği bilgisi sarı-lacivertli takımla paylaşıldı.

Gelişmelere göre CEV'in maçın ertelenmesi ya da mücadelenin başka bir ülkede oynatılması yönünde karar alabileceği öğrenildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maçın, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.