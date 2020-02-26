Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola maçı öncesi koronavirüs endişesini CEV'e iletti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola maçı öncesi koronavirüs endişesini CEV'e iletti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola maçı öncesi koronavirüs endişesini CEV'e iletti

6 saat önce

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 11 Mart'ta deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Opet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili endişelerini Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) iletti.

Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola maçı öncesi koronavirüs endişesini CEV'e iletti, System.String[]

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 11 Mart'ta deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Opet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili endişelerini Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) iletti.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İtalya temsilcisiyle oynanacak rövanş mücadelesi öncesi CEV ile iletişime geçildi.

İtalya'da son dönemde artan koronavirüs vakaları ve bundan birçok spor organizasyonunun etkilenmesi üzerine sarı-lacivertli kulübün yetkilileri CEV'e endişelerini bildirdi.

CEV'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu ve karşılaşmayla ilgili kararın en kısa sürede verileceği bilgisi sarı-lacivertli takımla paylaşıldı.

Gelişmelere göre CEV'in maçın ertelenmesi ya da mücadelenin başka bir ülkede oynatılması yönünde karar alabileceği öğrenildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maçın, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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