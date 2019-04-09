Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet - Imoco Volley: 0-3

Fenerbahçe Opet - Imoco Volley: 0-3

1 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Pawel Burkjewicz (Polonya), Simisa Isajlovic (Avusturya)FENERBAHÇE OPET: Bricio, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)IMOCO VOLLEY: Sylla, Danesi, Fabris, Kimberly, de Kruijf,...

Fenerbahçe Opet - Imoco Volley: 0-3, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Pawel Burkjewicz (Polonya), Simisa Isajlovic (Avusturya)

FENERBAHÇE OPET: Bricio, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)

IMOCO VOLLEY: Sylla, Danesi, Fabris, Kimberly, de Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Fersino)

SETLER: 18-25, 22-25, 26-28

SÜRE: 88 dakika (24, 29, 35)

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 yenildi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı lacivertli ekip, turnuvaya veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:03 Kaynak: DHA
Avusturya, Fatma Yıldırım , OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
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