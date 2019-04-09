Fenerbahçe Opet - Imoco Volley: 0-3

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Pawel Burkjewicz (Polonya
), Simisa Isajlovic (Avusturya
)
FENERBAHÇE OPET: Bricio, Dicle Babat
, Vargas, Rabadzhieva, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)
IMOCO VOLLEY: Sylla, Danesi, Fabris, Kimberly, de Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Fersino)
SETLER: 18-25, 22-25, 26-28
SÜRE: 88 dakika (24, 29, 35)
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, İtalya
'nın Imoco Volley takımına 3-0 yenildi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı lacivertli ekip, turnuvaya veda etti.