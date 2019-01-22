Fenerbahçe Opet'in Konuğu Csm Bükreş
35 dakika önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'le karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya
ekibi CSM Bükreş
'le karşılaşacak. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Rusya
temsilcisi Dinamo Moskova
'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya
'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet'in lider durumda bulunduğu grupta CSM Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:16 Kaynak: AA
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