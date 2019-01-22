Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'in Konuğu Csm Bükreş

Fenerbahçe Opet'in Konuğu Csm Bükreş

35 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet'in Konuğu Csm Bükreş, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'le karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet'in lider durumda bulunduğu grupta CSM Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:16 Kaynak: AA

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