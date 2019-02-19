Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'in Konuğu Dinamo Moskova

Fenerbahçe Opet'in Konuğu Dinamo Moskova

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Opet'in Konuğu Dinamo Moskova, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Opet ile Dinamo Moskova arasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan ve 12 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Opet, Rusya'da oynanan karşılaşmada 3-1 yendiği Dinamo Moskova karşısında 2 set alması durumunda son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyecek.

Dinamo Moskova ise grupta 8 puanla 2. sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Spor
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