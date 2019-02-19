Fenerbahçe Opet'in Konuğu Dinamo Moskova
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova
karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Opet ile Dinamo Moskova arasında Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta 4'te 4 yapan ve 12 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Opet, Rusya
'da oynanan karşılaşmada 3-1 yendiği Dinamo Moskova karşısında 2 set alması durumunda son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyecek.
Dinamo Moskova ise grupta 8 puanla 2. sırada bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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