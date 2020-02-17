Fenerbahçe Opet'in rakibi Finlandiya temsilcisi LP Salo

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 5 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
LP Salo ise oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve grubun son sırasında kaldı.
İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçtan Fenerbahçe Opet 3-0 galip ayrılmıştı.