Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: " Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: " Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz"

17.12.2020 16:17
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar:

Corendon Airlines, sponsoru olduğu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Kaptanı Eda Erdem Dündar'ı Brand & Sport Summit katılımcıları ile buluşturdu.

Corendon Airlines, sponsoru olduğu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Kaptanı Eda Erdem Dündar'ı Brand & Sport Summit katılımcıları ile buluşturdu. Marka ve spor endüstrilerinin arasında köprü kuran organizasyonda konuşan Eda Erdem Dündar, "Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz" dedi.

Covid-19 salgının sürmesi sebebiyle Sportsnet Group tarafından bu yıl hibrit formatta düzenlenen Brand & Sport Summit'e panel sponsorluğu desteği veren Corendon Airlines, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için hazırladığı filmi de organizasyon katılımcıları ile paylaştı. Havayolu şirketinin pandemi şartlarının devam ettiği 2020 – 2021 sezonu için Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na sağladığı desteğin kendileri için çok mutluluk verici olduğunu belirten Kaptan Eda Erdem Dündar, "Corendon Airlines, halihazırda büyük spor sponsorluklarına sahip olan, özellikle kadın takımlarına çok büyük katkı sağlayan bir marka. Kendileri iki yıldır sponsor olarak bizimle birlikteler. Kulübümüz ile yaptıkları iş birliği biz oyuncular için de çok değerli ve önemli. Bu sponsorluktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca kendilerinin takımımız için hazırladıkları 'Havalara Uçuyoruz' reklam filmi de takımımızın başarı yürüyüşüne çok uyumlu. Çok başarılı bir iletişim çalışması oldu. Ayrıca reklam filminin hazırlık sürecinde de takım olarak çok eğlendik, sezon öncesinde moral depoladık."

"Fenerbahçe'de büyüdüm diyebilirim"

Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndaki konumu ile ilgili de şu açıklamaları yaptı:

"2008 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyiyorum. 12 yıllık bu dönem benim için çok hızlı geçti. İçinde çok büyük başarılar ve hikayeler olan bir yürüyüş oldu. Kariyerimde en büyük öncelik olarak her zaman Fenerbahçe'yi konumlandırmıştım. Çok büyük bir camianın formasını giymek de size büyük sorumluluk yüklüyor. Bu takımda büyüdüm diyebilirim. Kaptan olmanın yanında orta oyuncu olmanın da size getirdiği sorumluluk var. Bu sorumlulukları yerine getirmek de beni çok mutlu ediyor. Kendi içerisinde farklı zorlukları olsa da bulunduğum konumdan gayet memnunum."

"Gençlere voleybolla kalmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum"

Dündar, genç voleybolculara da şu mesajı verdi: "Sporun, gençlerimizin hayatına çok büyük katkısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin ben utangaçlığımı voleybol sayesinde giderdim. Voleybolu çok sevdiğim için hiç pes etmedim. Gençlerimize de asla pes etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle voleybolda çok çalışmak ve çok tekrar yapmak çok önemli. Yapamadığınız bir şeyin üzerine giderek kendinizi geliştirebilirsiniz. Benim anlayışım hep bu oldu. Sevdiğiniz işi yapma gücüne sahip olmalısınız. Başarılı olmak ya da olmamak hiç önemli değil, spor mutlaka hayatınızda olsun. Özellikle takım sporlarının sizin gelişiminize katkısı çok fazla oluyor. Gençlere voleybolla kalmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum."

Türkiye'de korfboldan bisiklete, futboldan voleybola, basketboldan hentbola kadar pek çok farklı spor branşına desteği veren Corendon Airlines, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile birlikte havalara uçmaya 2020 – 2021 sezonu boyunca devam edecek. - ANTALYA

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: ' Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti         
16:22
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Hemşirelere Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim         
15:29
Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi         
15:13
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri         
15:08
Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi         
14:38
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş         
13:54
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:37:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: " Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei