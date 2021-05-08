Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, libero Gizem Örge'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 8 sezondur VakıfBank forması giyen libero Gizem Örge'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya, Avrupa ve Türkiye liglerinde "en iyi libero" ödüllerine sahip Gizem Örge'ye sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kariyerine Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan 28 yaşındaki Gizem, 2008'e kadar burada oynadı ve kulübün 2. lige yükselmesini sağlayan kadroda yer aldı. 2012-2013 sezonunda Nilüfer Belediyespor'da görev alan milli voleybolcu, 2013'te VakıfBank'a transfer oldu. Gizem Örge, 8 sezon süren VakıfBank kariyerinde 5 Türkiye Ligi, üçer FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa ile 2 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Küçük yaş kategorilerinden beri milli takımda oynayan Gizem Örge, Yıldız Kız Milli Takımı'nda dünya dördüncülüğü, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan şampiyonlukları yaşadı. 2015'te 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımda yer alan tecrübeli voleybolcu, 2014'te Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giydi.