Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için özel uçak - Son Dakika

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için özel uçak

02.03.2021 21:33
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için özel uçak, System.String[]

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için Corendon Airlines, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçı için özel bir takım uçağı hazırladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için Corendon Airlines, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçı için özel bir takım uçağı hazırladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı - Milano Malpensa Havalimanı uçuşları için hazırlanan Boeing 737 - 800 uçağında takım yöneticilerinin, antrenörlerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığını korumak adına Covid-19 salgınına karşı tüm gerekli tedbirler de alındı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer Sarı Melekler'e böyle bir destek verdikleri için çok mutlu olduklarını ve başarılar dilediklerini belirtirken Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcuları da takım uçağı organizasyonu için Corendon Airlines ailesine teşekkür ettiklerini söyledi. Uçuş öncesinde Kaptan pilot, ilk uçuş öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt'a uçak maketi hediye ederken Simla Türker Bayazıt da kaptan pilota imzalı Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı forması hediye etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacağı çeyrek final rövanş maçı öncesinde bir Boeing 737 - 800 uçağını takım uçağı olarak hazırlayan Corendon Airlines, Sarı Melekler'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uğurladı. - İSTANBUL

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için özel uçak - Son Dakika Ekonomi


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