Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe opet kadın voleybol takımı'na yeni sponsor
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Fenerbahçe opet kadın voleybol takımı'na yeni sponsor

1 saat önce

Fenerbahçe ile Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Fenerbahçe opet kadın voleybol takımı'na yeni sponsor, System.String[]

Fenerbahçe ile Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşma doğrultusunda Corendon Airlines, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Formamızı başarıyla temsil eden Sarı Meleklerimiz'in yeni sponsoru Corendon Airlines'a ailemize hoş geldiniz diyor; anlaşmanın kulübümüz ve Corendon için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyor, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Öte yandan sponsorluk anlaşması imza töreninin Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın katılımıyla 18 Eylül Çarşamba günü düzenleneceği belirtildi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:16 Kaynak: DHA
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