Fenerbahçe opet kadın voleybol takımı'na yeni sponsor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, sporculardan Brankica Mihajovic ile Eda Erdem Dündar ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer katıldı.

Ayrıca Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Voleybol Takımı sporcuları da yer aldı.

ALİ KOÇ: "SAHADA RAKİP, SAHA DIŞINDA DOST OLDUĞUMUZ GÜNLERE ULAŞIRIZ'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında, "Önümüzdeki yıllarda iyi ki bu sponsorluğu yapmışız dersiniz. Sponsorlar son yıllarda kaçmaya başladı. 3 büyük takımı destekliyorlar ya da tek bir yer olmasın deyip desteklemiyorlar. Sahada rakip, saha dışında dost olduğumuz günlere ulaşırız. Hayırlı olsun, teşekkür ederiz" diye konuştu.

"GURUR DUYDUK"

Ali Koç, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın maçını izlerken evde oğlu ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

"9-6'da ne hissettim, oğlumla eve totem yapıyorduk, bu iş bitti dedik. Sonra oğlum hocaya saydırmaya başladı. Spiker de gaza geldi biz de gaza geldik ama hocamız aslında yapması gerekeni yapıyordu. Evde neler hissettiğimizi daha fazla anlatmayayım. Oyuncular ve hocaları çok iyi iş çıkardılar. Federasyon başkanını ve federasyonu böyle bir turnuvayı Türkiye'ye getirdikleri için tüm kızlarıma örnek oldukları için teşekkür etmek lazım, gurur duyduk. Avrupa Şampiyonası'nda olan hocanın bizim hocamız olması gurur duyacağımız bir şey. Umarım güzel bir sezon yaşarız. Sporla rekabet eden o kadar çok şey var ki şu an ürünü daha cazip edecek şey lazım. Bununla beraber etkinlikler yapmamız lazım. Eski günlere gelmek için çok çalışmamız lazım."

BURHAN KARAÇAM: VOLEYBOL KADIN MİLLİ TAKIMIMIZIN BAŞARISINI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİM'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ise, "Geç kalmış bir teşekkürle başlamak istiyorum. Voleybol Kadın Milli Takımımızın başarısını gözyaşları ile izledim. Bu sadece spordaki başarı değil, çağdaş Türk milletlinin en iyi örneklerinden birini verdikleri ve dünyaya temsil ettikleri için yaşattıkları gururu kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Olabilecek en iyi şekilde dünyada temsil ettikleri için onur keyif mutluluk bunları bize yaşattıkları için izinden gittiğiniz her halinizden belli olan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de gördüyse onun da gözleri yaşarmıştır. Tüm takım arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum bir daha. Türkiye için dünya çapında birçok başarıya imza atmış bir branşımızdır voleybol. O açıdan ayrı bir gurur verici tarafı var. Geçen seneden bu yana Zoran Terzic ile devam ediyoruz. Takımımızı güçlendirdik ve Türkiye ile Avrupa'da katılacağı turnuvalarda iddialı. 2 hafta önce Sırbistan Milli Takımı'nda bizim karşımızdaydı Zoran Terzic ile Brankica Mihajovic. Voleybol bu desteği hak ediyor çok daha genişlemesini bekliyoruz. Bu kadar kısıtlı imkanlarla elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İyi biz sezon olmasını diliyoruz ve yeni sezonda da Corendon gibi grupların futbol dışındaki diğer branşlara da desteklerinin artmasını bekliyoruz" dedi.

Corendon ile geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attıklarını ifade eden Karaçam, " Sadece forma ve para anlaşması değil. Gönül birlikteliği bu" diye konuştu.

"1 MİLYAR TL DEVLETİN FENEROL KAMPANYASINDA İZİN VERDİĞİ RAKAM"

Burhan Karaçam, FenerOl kampanyasının devletin izin verdiği limitin 1 milyar TL olduğunu ifade ederek, "Bu rakam sponsorluk için koyduğumuz bir rakam değildir. Keşke sponsorlukta bu rakam olabilse. Keşke görevi bizden sonrakilere devrettiğimizde bu rakamlar olsa. Başkanımızın da kişisel gayretiyle, rakiplerimiz de sponsorluk konusunda bizim gerimizde kaldılar. Keşke onlar da sponsorluk konusunda bu noktaya gelse. Diğer takımlarla karşılaştırılmayacak kadar çok büyük bir mali yükümüz var. Kendi camiamızın desteğiyle kendi yapabildiklerimizle bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Bir tarafta mali sorunlarla boğuşurken diğer taraf sportif başarı elde etmemiz gerekiyor. Şu stadın tamamı kombine olarak satılsa, 120-125 milyon TL civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da 20 milyon Euro'ya yakın bir rakam oluyor ve bütçeye baktığınız zaman bu rakamın küçük olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki gibi yüksek rakamlar da koyamıyorsunuz bilet fiyatlarına. Çok fazla kişi gelsin dediğiniz zaman fiyatları düşürmek zorundasınız" diye konuştu.

YILDIRAY KARAER: UÇUŞ VE KONAKLAMA ANLAMINDA TÜM DESTEĞİMİZİ VERECEĞİZ

25 senedir Hollanda'da başlayan turizm faaliyetlerini 3 kıtada sürdürdüklerini ifade eden Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, "3 bin üzerinde çalışanı ile mücadele eden var olmaya çalışan bir turizm grubuyuz. 3 farklı bayrak altında 25 uçağımız ile Türkiye ve Avrupa'daki turizm aktivitelerine hizmet ediyoruz. Havayolu olarak geçmişte de spor dallarında gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'ye uçuş ve konaklama anlamında tüm desteğimizi vereceğiz" şeklinde konuştu

ZORAN TERZİC: ANKARA'DAKİ ATMOSFERİ DAHA ÖNCE KARİYERİMDE YAŞAMDIM

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic ise, "Basın toplantısının bu kadar kalabalık olduğunu görünce şaşırdım ama Fenerbahçe olduğunu hatırlayınca normal olduğunu anladım. Corendon bizim için sadece sponsor değil ailemizin bir parçası" dedi.

"ANKARA'DAKİ ATMOSFERİ DAHA ÖNCE KARİYERİMDE YAŞAMADIM"

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın çok iyi bir iş başardığını kaydeden Zoran Terzic, "Onlarla finalde karşılaşmak sürprizdi. Sırp takımı daha tecrübeli Türk takımı daha genç bir takım. Ankara'daki atmosferi daha önce kariyerimde yaşamadım. Zaman zaman oyuncularımla iletim kurmakta zorlandık ama tek bir kötü söz söylenmedi" diye konuştu.

"GIOVANNİ NE YAPTIYSA BEN DE ONU YAPARDIM"

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın dünyanın en iyi koçlarından birine sahip olduğunu belirten Zoran Terzic, "Takımı benden daha iyi tanıyor. Muhtemelen Türkiye Milli Takımı'nın başında olsaydım Giovanni ne yaptıysa ben de onu yapardım" ifadelerini kullandı.

"OBRADOVİC İLE DE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Fenerbahçe genç takımlarına baktığında çok iyi olduklarını söylemesi gerektiğini vurgulayan Zoran Terzic, "İleride Fenerbahçe takımın bir parçası olacaklarına inanıyorum. Bu sene 3-4 kişi bizimle olacak. Obradovic ile de çok iyi arkadaşız ama bu yoğun tempoda bir kez bile buluşamadık. Kendisi hem Sırp basketbolu hem de Fenerbahçe için bir efsane" diye konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR: ÇOK BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR YAŞIYORUZ

"Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı olarak ihtiyacı olan bir şeyi başardık" diyen Eda Erdem Dündar, "Sahadaki hırsımız, tribün desteği ve ekranlardakilerin desteği ile biz bunu başardık. Keşke şampiyon olsaydık. Çok büyük mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Kadın voleybolunu olduğu yerden daha üste çıkardığımızı düşünüyorum o yüzden takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BU TARZ SPONSORLUKLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Sponsorların spor takımlarında öneminin çok fazla olduğunu kaydeden Eda Erem Dündar, "Fenerbahçe Opet olarak önce Corendon'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sponsorluk çok fazla destek ve şans getirecektir diye düşünüyorum. Bu tarz sponsorlulara çok ihtiyacımız var. Şunun sözünün verebilirim ki gücümüzün son damlasına kadar sahada mücadele edeceğiz. Çok güzel bir takım oluşturduk. Fenerbahçe sporun lokomotifi olmuş bir kulüp ve sporcuların olmak istediği en üst düzey kulüp" diye konuştu.

"GENÇ KIZLARIMIZA ÖRNEK OLDUK"

Eda Erdem Dündar, kazandı MVP ödülü ile ilgili olarak, "Takımımız kaybediyorsa benim için özel hediyelerin bir anlamı yok. İkinci olsak da çok güzel şeyler kazandığımızı düşünüyorum. Genç kızlarımıza örnek olduk. Bizlerin çocuklarına örnek olduğumuzu söyleyen çok insan var. Bu benim için MVP ödülünden çok daha değerli. Gönül isterdi ki altın madalyayı kazanalım. 32 yaşındayım, kaybettiğim şeyin farkındayım. Onlar bu başarıyı yakaladıklarında belki ben takımda olmayacağım" şeklinde konuştu.

BRANKİCA MİHAJOVİC: ERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Brankica Mihajovic ise, "Öncelikle bu kadar kalabalık görmek çok güzel. 2015-16 sezonunda da buradaydım, o zaman da çok keyifliydim. Burası ilk seçeneğimdi. Eda abla ile konuştum, döndüğüm için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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