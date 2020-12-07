Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Nantes ile karşılaşacak

6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak grup aşamasında Fenerbahçe Opet, ikinci ayakta 26-28 Ocak 2021'de Fransa'da mücadele edecek.

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