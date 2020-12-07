Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Nantes ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk mücadelesinde Fransa'nın Nantes ekibiyle karşılaşacak.
İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak grup aşamasında Fenerbahçe Opet, ikinci ayakta 26-28 Ocak 2021'de Fransa'da mücadele edecek.
- Kaynak: AA
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