Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımına yeni sponsor
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımına yeni sponsor

35 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının forma sırt sponsoru, Corendon Airlines oldu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımına yeni sponsor, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının forma sırt sponsoru, Corendon Airlines oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, yer aldığı her kulvarda sahip olduğu zirve hedefiyle, voleybolu hem kadın hem de erkek branşlarında ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçemiz ile 'İlklerin Havayolu' Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması imzalandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, sponsorluk anlaşmasının imza töreninin 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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