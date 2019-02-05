Fenerbahçe Opet, Polonya Deplasmanında
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya
'da Chemik Police'le karşılaşacak.
Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul
'da 3-0 yenmişti.
Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:20 Kaynak: AA
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