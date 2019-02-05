Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Polonya Deplasmanında

Fenerbahçe Opet, Polonya Deplasmanında

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet, Polonya Deplasmanında, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak.

Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul'da 3-0 yenmişti.

Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:20 Kaynak: AA

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Polonya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı

Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet, Polonya Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]