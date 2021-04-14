Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif - Son Dakika

Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif

14.04.2021 17:01
Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ile 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ile 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza tedbir amacıyla yeniden yapılan PCR testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimizin daha sonucu pozitif olarak çıkmıştır." denildi.

Fenerbahçe Opet'te bu testin ardından toplamda 8'i sporcu, 4'ü teknik personel olmak üzere pozitif vaka sayısı 12'ye yükseldi.

Söz konusu kişilerin tedavi ve karantina sürecinin devam ettiği aktarıldı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, PCR Testi, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16:08 Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti
16:05 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: 3 sporcu yaralandı
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti         
17:01
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
16:44
Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!"         
16:38
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin "illegal" dediği Kadın Meclisi olay oldu         
16:19
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı         
13:16
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 17:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei