Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in sözleşmesi yenilendi
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi yenilendi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:52 Kaynak: AA
Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, Zoran Terzic'in yeni sezonda da Fenerbahçe Opet'in başında yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın antrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Başarılar ve nice kupalara Terzic!" ifadeleri kullanıldı.
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