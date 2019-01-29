Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'te Transfer

Fenerbahçe Opet'te Transfer

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin ekibi Evergrande forması giyen smaçör Dobriana Rabadzhieva'yı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin ekibi Evergrande forması giyen smaçör Dobriana Rabadzhieva'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1991 doğumlu Bulgaristan vatandaşı Dobriana Rabadzhieva'nın Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerine CSKA Sofya takımında başlayan 1.92 metre boyundaki smaçör, 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Dobriana Rabadzhieva, Imoco Conegliano, Rabita Baku, Galatasaray, Volero Zürich ve son olarak Çin takımlarından Evergrande formalarını da giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor
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