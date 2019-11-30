Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'te Vargas şoku! Kübalı voleybolcu...
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'te Vargas şoku! Kübalı voleybolcu... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet'te Vargas şoku! Kübalı voleybolcu...

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kübalı voleybolcunun CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Budowlani maçında sakatlandığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe Opet'te Vargas şoku! Kübalı voleybolcu..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kübalı voleybolcunun CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Budowlani maçında sakatlandığı hatırlatıldı.


Açıklamada, sağlık ekibinin Vargas'ın sağ ayak bileğindeki sakatlığa dair detaylı kontrolleri gerçekleştirdiği ve 20 yaşındaki oyuncunun bir süre forma giyemeyeceği kaydedildi.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Açılış maçı İtalya'yla! İşte A Milli Takımımızın fikstürü
Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik Rakip olarak Fransa ve Almanya'yı isteyen Şenol Hoca'nın isteği gerçekleşmedi Şenol Güneş'ten Azerbaycan vurgusu: Kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet'te Vargas şoku! Kübalı voleybolcu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]