Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçları ertelendi!

Spor Arena - Süleyman Arat | Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın İtalyan takımlarıyla oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi sebebiyle erteledi.
Kulüplere gönderilen resmi yazıyla, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı VitrA ile 5 Mart Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının koronavirüs endişesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, İtalya'da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle CEV'den maçların ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.