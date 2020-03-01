Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçları ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçları ertelendi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçları ertelendi!

6 saat önce

Spor Arena - Süleyman Arat | Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın İtalyan takımlarıyla oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi sebebiyle erteledi.

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçları ertelendi!, System.String[]

Spor Arena - Süleyman Arat | Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın İtalyan takımlarıyla oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi sebebiyle erteledi.


Kulüplere gönderilen resmi yazıyla, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı VitrA ile 5 Mart Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının koronavirüs endişesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.


Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, İtalya'da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle CEV'den maçların ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.



OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:09 
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