Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet Yarı Finalde

Fenerbahçe Opet Yarı Finalde

30 dakika önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluFENERBAHÇE OPET: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Rabadzhieva)TÜRK HAVA YOLLARI: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç,...

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SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

FENERBAHÇE OPET: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Rabadzhieva)

TÜRK HAVA YOLLARI: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç, Duygu Arslan (Berin Yıldırım, Özge Kırdar, Havlickova, Şeyma Ercan, Nikolic)

SETLER: 25-16, 25-22, 26-24

SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu  2-1'e getiren sarı-lacivertli ekip yarı finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe Opet, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:46 Kaynak: DHA

Fatma Yıldırım , Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Spor
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