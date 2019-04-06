Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet Yarı Finalde

Fenerbahçe Opet Yarı Finalde

26 dakika önce

Bu sonuçla seride durumu 2-1'e getiren sarı-lacivertli ekip yarı finale yükselen taraf oldu.

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Bu sonuçla seride durumu 2-1'e getiren sarı-lacivertli ekip yarı finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe Opet, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

FENERBAHÇE OPET: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Rabadzhieva)

TÜRK HAVA YOLLARI: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç, Duygu Arslan ( Berin Yıldırım, Özge Kırdar, Havlickova, Şeyma Ercan, Nikolic)

SETLER: 25-16, 25-22, 26-24

SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:19 

Burhan Felek, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Güncel
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