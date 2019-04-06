Bu sonuçla seride durumu 2-1'e getiren sarı-lacivertli ekip yarı finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe Opet
, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
FENERBAHÇE OPET: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar
, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat
, Sıla Çalışkan
, Polen Ünver, Rabadzhieva)
TÜRK HAVA YOLLARI: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç, Duygu Arslan
( Berin Yıldırım
, Özge Kırdar, Havlickova, Şeyma Ercan, Nikolic)
SETLER: 25-16, 25-22, 26-24
SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)